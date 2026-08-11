Опрос: Треть россиян считает ипотеку стрессовым решением

28% опрошенных считают ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряженным решением. Среди тех, кто назвал ипотеку самым сложным шагом, 41% опасается долгосрочных обязательств, 27% переживают из-за возможного изменения доходов, 19% беспокоит рост сопутствующих расходов, а 13% признались в дискомфорте из-за большого количества условий и документов.

Высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди граждан 25–34 лет. 33% опрошенных признались: большое количество предложений банков затрудняет выбор.

Ранее стало известно, что россияне стали в несколько раз быстрее гасить ипотеку, это связано в том числе с ростом зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

