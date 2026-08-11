Опрос: Треть россиян считает ипотеку стрессовым решением
Оформление ипотечного кредитования остается самым стрессовым финансовым решением для жителей России, сообщают «Ведомости».
28% опрошенных считают ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряженным решением. Среди тех, кто назвал ипотеку самым сложным шагом, 41% опасается долгосрочных обязательств, 27% переживают из-за возможного изменения доходов, 19% беспокоит рост сопутствующих расходов, а 13% признались в дискомфорте из-за большого количества условий и документов.
Высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди граждан 25–34 лет. 33% опрошенных признались: большое количество предложений банков затрудняет выбор.
Ранее стало известно, что россияне стали в несколько раз быстрее гасить ипотеку, это связано в том числе с ростом зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ЦИК назвали варианты корректировки бюллетеней после снятия «Яблока»
- Названы вероятные кандидаты на пост ректора ГИТИСа
- Власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профобразование
- Новые договоренности РФ и Сирии по военным базам опираются на принцип равноправия
- СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
- СМИ: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву
- Опрос: Треть россиян считает ипотеку стрессовым решением
- Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина
- Суд в Англии обязал миллиардера Потанина ответить на вопросы его экс-жены в рамках дела о разводе
- В Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации