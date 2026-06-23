В России заявили, что ВСУ готовят крупномасштабную провокацию в Крыму
Российской армии следует укреплять побережье Крыма, так как Украина может готовить масштабную десантную операцию на полуострове. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он напомнил, что месяц назад украинских морпехов отправили их, »вероятнее всего, для подготовки к десантной операции».
Эксперт отметил, что речи о «захвате Крыма» не идёт - готовится крупномасштабная провокация для нанесения серьёзного ущерба региону.
«Поэтому, конечно, укрепление побережья Крыма, минирование подходов и готовность встретить катера, на которых планируется высадка десантников, — это первоочередная задача», — подчеркнул Кнутов.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что попытки украинской армии блокировать Крым обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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