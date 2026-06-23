В России заявили, что ВСУ готовят крупномасштабную провокацию в Крыму

Российской армии следует укреплять побережье Крыма, так как Украина может готовить масштабную десантную операцию на полуострове. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

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Он напомнил, что месяц назад украинских морпехов отправили их, »вероятнее всего, для подготовки к десантной операции».

Эксперт отметил, что речи о «захвате Крыма» не идёт - готовится крупномасштабная провокация для нанесения серьёзного ущерба региону.

«Поэтому, конечно, укрепление побережья Крыма, минирование подходов и готовность встретить катера, на которых планируется высадка десантников, — это первоочередная задача», — подчеркнул Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что попытки украинской армии блокировать Крым обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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