В России заявили, что ВСУ готовят крупномасштабную провокацию в Крыму

Он напомнил, что месяц назад украинских морпехов отправили их, »вероятнее всего, для подготовки к десантной операции».

Эксперт отметил, что речи о «захвате Крыма» не идёт - готовится крупномасштабная провокация для нанесения серьёзного ущерба региону.

«Поэтому, конечно, укрепление побережья Крыма, минирование подходов и готовность встретить катера, на которых планируется высадка десантников, — это первоочередная задача», — подчеркнул Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что попытки украинской армии блокировать Крым обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

