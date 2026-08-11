В ЦИК назвали варианты корректировки бюллетеней после снятия «Яблока»

Если они к этому моменту будут напечатаны, сведения о партии вручную вычеркнут члены избирательных комиссий. Полученный «Яблоком» по итогам жеребьевки номер 2 не будет передан другой партии. После «Единой России», получившей номер 1, в бюллетене будет следовать ЛДПР под номером 3. Остальные партии также сохранят номера.

Политолог Евгений Минченко в эфире НСН усомнился в том, что история с участием партии «Яблоко» в выборах в Госдуму была инструментом для искусственного повышения интереса к избирательной кампании. «Я сильно сомневаюсь, что у партии есть шансы обжаловать снятие с выборов», - заявил он. До этого партия «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушении прав компании OpenAI из-за использования ChatGPT при создании агитационных материалов.

