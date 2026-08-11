Власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профобразование
Российские власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профессиональное образование, сообщает «Коммерсант».
В настоящее время в колледжи подано на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с учетом платных мест в учреждения среднего профессионального образования в текущем году планируется принять 1,4 млн молодых людей.
По количеству заявлений лидируют «сестринское дело», «разработка и управление программным обеспечением», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство» и «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».
По словам экспертов, количество заявлений отражает тенденцию отчасти. До текущего года включительно увеличивалось количество выпускников девятых классов, то есть влиял демографический фактор. С 2027 года ожидается его снижение.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российские колледжи и техникумы к 1 августа в ходе приемной кампании подано около 3 млн заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Месси приостановил выступление за «Интер Майами» после смерти отца
- Следующие длинные новогодние каникулы будут у россиян в 2032 году
- Под Воронежем из-за БПЛА загорелись два склада крупной компании
- В ЦИК назвали варианты корректировки бюллетеней после снятия «Яблока»
- Названы вероятные кандидаты на пост ректора ГИТИСа
- Власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профобразование
- Новые договоренности РФ и Сирии по военным базам опираются на принцип равноправия
- СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
- СМИ: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву
- Опрос: Треть россиян считает ипотеку стрессовым решением