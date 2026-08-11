Власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профобразование

В настоящее время в колледжи подано на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с учетом платных мест в учреждения среднего профессионального образования в текущем году планируется принять 1,4 млн молодых людей.

По количеству заявлений лидируют «сестринское дело», «разработка и управление программным обеспечением», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство» и «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

По словам экспертов, количество заявлений отражает тенденцию отчасти. До текущего года включительно увеличивалось количество выпускников девятых классов, то есть влиял демографический фактор. С 2027 года ожидается его снижение.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российские колледжи и техникумы к 1 августа в ходе приемной кампании подано около 3 млн заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

