Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина

Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина в России, сообщают «Ведомости».

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Ожидается, что в августе его производство будет на уровне аналогичного периода 2025 года. Это на 4% больше, чем в июле.

В ведомстве указали, что его производство и потребление сбалансированы, в том числе за счет применения российского авиатоплива. В настоящее время есть также возможность дополнительно нарастить запасы за счет производства.

Россия в мае увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 тонн. В начале июня поступило еще 2600 тонн.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Как отметил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН, такие меры приняли, чтобы не допустить продажи топлива за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:ТопливоМинэнерго РФ

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