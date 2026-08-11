Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина
Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина в России, сообщают «Ведомости».
Ожидается, что в августе его производство будет на уровне аналогичного периода 2025 года. Это на 4% больше, чем в июле.
В ведомстве указали, что его производство и потребление сбалансированы, в том числе за счет применения российского авиатоплива. В настоящее время есть также возможность дополнительно нарастить запасы за счет производства.
Россия в мае увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 тонн. В начале июня поступило еще 2600 тонн.
Ранее в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Как отметил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН, такие меры приняли, чтобы не допустить продажи топлива за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон.
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