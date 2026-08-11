Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина

Ожидается, что в августе его производство будет на уровне аналогичного периода 2025 года. Это на 4% больше, чем в июле.

В ведомстве указали, что его производство и потребление сбалансированы, в том числе за счет применения российского авиатоплива. В настоящее время есть также возможность дополнительно нарастить запасы за счет производства.

Россия в мае увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 тонн. В начале июня поступило еще 2600 тонн.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Как отметил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН, такие меры приняли, чтобы не допустить продажи топлива за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон.

