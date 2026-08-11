Суд в Англии обязал миллиардера Потанина ответить на вопросы его экс-жены в рамках дела о разводе

Высокий суд правосудия Англии принудил российского миллиардера Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи, сообщают «Ведомости».

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Британское законодательство предусматривает, что стороны в подобных разбирательствах должны представить в суд и направить другой стороне анкету с их интересующими вопросами. Бизнесмен отказался отвечать на большинство из 62 вопросов в анкете бывшей супруги и предложил переформулировать те из них, на которые был готов дать ответ.

Из-за этого Высокий суд самостоятельно рассматривал каждый из этих вопросов и решал, следует ли обязать Потанина отвечать. Суд не привел список этих вопросов. Однако отмечается, что они касаются активов миллиардера.

Предварительное слушание по делу назначено на 17–18 сентября, а заключительное — на ноябрь текущего года.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля». Если бракоразводный процесс запустится, он может стать одним из самых дорогих в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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