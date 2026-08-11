Названы вероятные кандидаты на пост ректора ГИТИСа

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист России Дмитрий Певцов являются наиболее вероятными кандидатами на должность ректора Российского института театрального искусства – ГИТИС, сообщает ТАСС.

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Агентство ссылается на источник в театральных кругах страны.

Ранее временно исполняющей обязанности ректора была назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению вуза Марина Кирюшкина. Это произошло 6 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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