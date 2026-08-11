СМИ: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву
Администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Киеву лицензии на их производство, сообщает Telegraph.
Вашингтон считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией комплексов Patriot. По данным издания, американским властям известны случаи, когда оружие, переданное Украине ее союзниками, попадало на европейский черный рынок.
Ранее американский журналист Такер Карслон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ЦИК назвали варианты корректировки бюллетеней после снятия «Яблока»
- Названы вероятные кандидаты на пост ректора ГИТИСа
- Власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профобразование
- Новые договоренности РФ и Сирии по военным базам опираются на принцип равноправия
- СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
- СМИ: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву
- Опрос: Треть россиян считает ипотеку стрессовым решением
- Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина
- Суд в Англии обязал миллиардера Потанина ответить на вопросы его экс-жены в рамках дела о разводе
- В Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации