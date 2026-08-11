СМИ: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву

Администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Киеву лицензии на их производство, сообщает Telegraph.

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Вашингтон считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией комплексов Patriot. По данным издания, американским властям известны случаи, когда оружие, переданное Украине ее союзниками, попадало на европейский черный рынок.

Ранее американский журналист Такер Карслон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
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