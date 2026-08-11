СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине, сообщает Shot.
Мощные взрывы прогремели в Киеве и Запорожье. Предварительно, пожар происходит в районе киевского завода CAMOZZI по производству гидравлического и пневматического оборудования, и складских помещений Raben Group. Также горит логистический центр «Новой почты».
В Запорожье после ракетных ударов зафиксировано несколько крупных очагов возгорания. Сообщается об атаке по энергетике — в городе частично отключена электроэнергия. Известно о пожаре на металлургическом комбинате «Запорожсталь».
Всего было слышно более 30-40 взрывов. Предварительно, атака велась гиперзвуковыми ракетами «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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