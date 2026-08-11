Новые договоренности РФ и Сирии по военным базам опираются на принцип равноправия
Новые договоренности России и Сирии относительно военных баз опираются на принцип равноправия, в отличие от соглашений времен президента Башара Асада, сообщает «Коммерсант».
Ранее договоренности предполагали исключительную роль Москвы в управлении военными объектами на сирийском побережье. Это говорит о том, что обе стороны хотят сотрудничать и развивать взаимовыгодные отношения. Хмеймим будет служить тренировочным лагерем для военнослужащих Сирии и больше не будет играть роль военной базы. Его превратили в военно-тренировочный центр, которым будут управлять совместно сирийские и российские офицеры. Что касается Тартуса, то он будет полностью находиться под управлением сирийских властей.
Сирии нужна Россия даже после смены власти, так как это шанс стать более независимой от Турции страны. Поэтому российские базы останутся в регионе, рассказал НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.
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