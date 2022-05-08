Завершилась операция по эвакуации гражданских с «Азовстали»

Завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь», сообщает РИА Новости.

ДНР: Еще 50 мирных граждан эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе

Удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, каждому спасенному обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

В сопровождении представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста спасенные убыли в места временного размещения.

Напомним, из завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских боевиков с белым флагом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраина
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