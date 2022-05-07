Из комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом

Из завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских боевиков с белым флагом. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

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По словам военного, националисты вышли на дорогу с моста, где российская сторона принимала эвакуированных мирных граждан. Навстречу им в качестве парламентеров выдвинулись военнослужащие ВС РФ.

«Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», - заявил Ходаковский.

Ранее 7 мая штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил, что еще 50 мирных граждан спасены и эвакуированы с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеРоссияУкраинаНационалистыМариуполь
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