Из комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом

По словам военного, националисты вышли на дорогу с моста, где российская сторона принимала эвакуированных мирных граждан. Навстречу им в качестве парламентеров выдвинулись военнослужащие ВС РФ.

«Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», - заявил Ходаковский.

Ранее 7 мая штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил, что еще 50 мирных граждан спасены и эвакуированы с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

