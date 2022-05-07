ДНР: Еще 50 мирных граждан эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе

Еще 50 мирных граждан спасены и эвакуированы с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 7 мая сообщает штаб теробороны Донецкой Народной Республики.

В ДНР заявили о возможном нахождении на «Азовстали» офицеров-иностранцев

Отмечается, что в общей сложности число мирных жителей, вывезенных с завода, составило 176 человек.

Ранее почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru заявил, что предложение украинских военных об обмене мирных жителей комбината «Азовсталь» на еду и медикаменты выполнены не будут.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводЭвакуацияМариуполь
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