Заведено дело после утечки слов Буданова об угрозе существованию Украины

Служба безопасности Украины инициировала уголовное дело после публикации украинскими журналистами информации, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) говорил о необходимости скорейших переговоров с Москвой и угрозе самому существованию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведке Романа Костенко.

ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах

При этом он не уточнил, в отношении кого заведено дело. Отмечается, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.

Ранее Буданов заявил, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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