Заведено дело после утечки слов Буданова об угрозе существованию Украины

При этом он не уточнил, в отношении кого заведено дело. Отмечается, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.

Ранее Буданов заявил, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

