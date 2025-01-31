Заведено дело после утечки слов Буданова об угрозе существованию Украины
Служба безопасности Украины инициировала уголовное дело после публикации украинскими журналистами информации, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) говорил о необходимости скорейших переговоров с Москвой и угрозе самому существованию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведке Романа Костенко.
При этом он не уточнил, в отношении кого заведено дело. Отмечается, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.
Ранее Буданов заявил, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru