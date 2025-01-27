СМИ: Буданов предупредил об угрозе Украине, если до лета не начнутся переговоры

Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, на днях в Верховной раде прошла закрытая встреча, на которую руководители парламента и фракций пригласили военное командование, чтобы «понять реальное положение дел» на фронте.

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Один из участников встречи рассказал, что руководителя разведки спросили, сколько еще украинская армия сможет сопротивляться на поле боя. Буданов, по словам источника, сказал, что если до лета не начнутся переговоры, то «дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае. По данным издания, перед этим будет объявлено о прекращении огня.

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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