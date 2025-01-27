СМИ: Буданов предупредил об угрозе Украине, если до лета не начнутся переговоры

Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, на днях в Верховной раде прошла закрытая встреча, на которую руководители парламента и фракций пригласили военное командование, чтобы «понять реальное положение дел» на фронте.