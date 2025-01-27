ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах
Цитата руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об «опасных процессах для существования Украины» с закрытого заседания Верховной рады не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе ГУР.
В управлении призвали представителей медиа не распространять «слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию». Там пояснили, что политики могут искажать информацию в своих интересах, используя для этого журналистов.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады, который принимал участие в закрытой встрече, написало, что Буданов в ходе мероприятия сообщил парламентариям, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не начнутся переговоры.
Депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что заявление Буданова было вырвано из контекста, и призвал к ответственности тех, кто распространил подобную информацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru