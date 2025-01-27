ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах

Цитата руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об «опасных процессах для существования Украины» с закрытого заседания Верховной рады не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе ГУР.

В управлении призвали представителей медиа не распространять «слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию». Там пояснили, что политики могут искажать информацию в своих интересах, используя для этого журналистов.