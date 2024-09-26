Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Украинск в ДНР
Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Также нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка, сообщает военное ведомство.
Днем ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой народной республике. Противник несет потери в технике и живой силе.
Ряд городов на контролируемой Вооруженными силами Украины части Донецкой народной республики не готовы к обороне, а из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени. Об этом ранее заявила ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
В НАТО не ожидали, что Россия проломит оборону Киева в ДНР, новые разработки российских войск позволили разносить в щепки любые бетонные заграждения, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru