Также нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка, сообщает военное ведомство.

Днем ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой народной республике. Противник несет потери в технике и живой силе.

Ряд городов на контролируемой Вооруженными силами Украины части Донецкой народной республики не готовы к обороне, а из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени. Об этом ранее заявила ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.

В НАТО не ожидали, что Россия проломит оборону Киева в ДНР, новые разработки российских войск позволили разносить в щепки любые бетонные заграждения, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает «Радиоточка НСН».



