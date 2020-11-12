Заразившийся COVID-19 Зеленский госпитализирован

По его словам, в госпитале для Зеленского оборудован кабинет, где он может работать, проводить совещания.

О том, что Владимир Зеленский заразился COVID-19, стало известно 9 ноября, сообщает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обратился с просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель поспособствовать в получении вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно компаниями BioNTech и Pfizer.

