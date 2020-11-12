Заразившийся COVID-19 Зеленский госпитализирован
Заразившийся коронавирусной инфекцией президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован.
Также в больнице находится руководитель офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.
По его словам, в госпитале для Зеленского оборудован кабинет, где он может работать, проводить совещания.
О том, что Владимир Зеленский заразился COVID-19, стало известно 9 ноября, сообщает RT.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обратился с просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель поспособствовать в получении вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно компаниями BioNTech и Pfizer.
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