«Близки к катастрофе»: Минздрав Украины оценил ситуацию с COVID-19
Украина подошла к «точке невозврата» и близка к катастрофе из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время заседания Верховной рады заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Ранее он сообщил, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на рекордные 8 899, скончались 157 человек, подчеркивает Свободная пресса. За все время эпидемии на Украине заболели чуть более 411 тысяч человека, выздоровели 168 868, умерли 7532.
«Мы близки к катастрофе», — цитирует министра RT.
А ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной украинскими учёными. Как сообщает УНИАН, украинский лидер назвал препарат «уникальным». Зеленский подчеркнул, что исследователи работают над созданием препарата уже полгода и отметил, что доволен результатами проведённых испытаний.
Кроме того, президент Украины рассказал, что страна закупит подтверждённую вакцину у других государств, если они получат препарат раньше Украины. «Если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, - мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу, но затем добавим нашу», — сказал Зеленский.
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