«Близки к катастрофе»: Минздрав Украины оценил ситуацию с COVID-19

Украина подошла к «точке невозврата» и близка к катастрофе из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время заседания Верховной рады заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее он сообщил, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на рекордные 8 899, скончались 157 человек, подчеркивает Свободная пресса. За все время эпидемии на Украине заболели чуть более 411 тысяч человека, выздоровели 168 868, умерли 7532.

«Мы близки к катастрофе», — цитирует министра RT.