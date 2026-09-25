Путин назначил первое заседание нового созыва Госдумы

Президент РФ Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, первое заседание нижней палаты парламента нового созыва состоится 30 сентября.

«В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции РФ... созвать первое заседание Госдумы девятого созыва 30 сентября 2026 года в 10 часов», - говорится в указе главы государства.

Ранее в Центризбиркоме подвели окончательные итоги выборов в Госдуму, согласно которым конституционное большинство, а именно 349 мандатов, получила партия «Единая Россия», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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