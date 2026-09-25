Путин назначил первое заседание нового созыва Госдумы

Началось строительство дороги между районами Крюково и Силино в Зеленограде Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров Дополнительный период ГИА завершился в столице Фестиваль к 120-летию Шостаковича пройдет в Москве Погода с температурой до 19 °C прогнозируется в Москве на следующей недели