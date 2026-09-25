Путин назначил первое заседание нового созыва Госдумы
Президент РФ Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, первое заседание нижней палаты парламента нового созыва состоится 30 сентября.
«В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции РФ... созвать первое заседание Госдумы девятого созыва 30 сентября 2026 года в 10 часов», - говорится в указе главы государства.
Ранее в Центризбиркоме подвели окончательные итоги выборов в Госдуму, согласно которым конституционное большинство, а именно 349 мандатов, получила партия «Единая Россия», пишут «Известия».
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