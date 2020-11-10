Больной Зеленский умоляет Меркель о западной COVID-вакцине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель поспособствовать в получении вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно компаниями BioNTech и Pfizer. Этот вопрос он поднял в ходе телефонного разговора с лидером ФРГ.
Украинский лидер приветствовал «прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer» в разработке вакцины от коронавируса.
Зеленский также выразил заинтересованность Киева в вакцине, разработка которой идёт в рамках проекта международного фонда COVAX. При этом ранее Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской COVID-вакцины, пообещав испытать её на себе в случае успеха.
Накануне действующий президент Украины сообщил, что сам заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию. Сегодня его супруга рассказала о состоянии мужа, передают argumenti.ru. По словам Елены Зеленской, он чувствует себя вполне неплохо и продолжает работать.
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