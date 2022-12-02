Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи

По его словам, «пропагандистская машина» Киева хочет внести дестабилизацию мирную жизнь, посеять панику и «одурачить своих же военных».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия наращивает свое присутствие в Днепропетровской области, а также на другой части Запорожья, подконтрольной Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

