Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи

Появившаяся в украинских СМИ информация о якобы захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки в Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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По его словам, «пропагандистская машина» Киева хочет внести дестабилизацию мирную жизнь, посеять панику и «одурачить своих же военных».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия наращивает свое присутствие в Днепропетровской области, а также на другой части Запорожья, подконтрольной Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияУкраина
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