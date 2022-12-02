Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
Появившаяся в украинских СМИ информация о якобы захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки в Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, «пропагандистская машина» Киева хочет внести дестабилизацию мирную жизнь, посеять панику и «одурачить своих же военных».
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия наращивает свое присутствие в Днепропетровской области, а также на другой части Запорожья, подконтрольной Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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