Экс-чиновников из Дагестана обвиняют в хищении земли и денег у инвалидов

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении четырех бывших сотрудников администрации Избербаша, обвиняемых в мошенничестве с землей и хищении средств у граждан с инвалидностью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, утвержденное обвинительное заключение направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год экс-руководители и специалисты отдела земельных и имущественных отношений администрации Избербаша незаконно оформили в собственность два муниципальных земельных участка. Ущерб бюджету города оценён более чем в 3,3 миллиона рублей.

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Также следствие установило, что обвиняемые получили от десяти инвалидов свыше миллиона рублей под предлогом содействия в получении участков под индивидуальное жилищное строительство.

В зависимости от роли каждого, фигуранты дела привлекаются к ответственности по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ХищенияЧиновникиДагестан

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