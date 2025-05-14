Экс-чиновников из Дагестана обвиняют в хищении земли и денег у инвалидов
В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении четырех бывших сотрудников администрации Избербаша, обвиняемых в мошенничестве с землей и хищении средств у граждан с инвалидностью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, утвержденное обвинительное заключение направлено в городской суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год экс-руководители и специалисты отдела земельных и имущественных отношений администрации Избербаша незаконно оформили в собственность два муниципальных земельных участка. Ущерб бюджету города оценён более чем в 3,3 миллиона рублей.
Также следствие установило, что обвиняемые получили от десяти инвалидов свыше миллиона рублей под предлогом содействия в получении участков под индивидуальное жилищное строительство.
В зависимости от роли каждого, фигуранты дела привлекаются к ответственности по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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