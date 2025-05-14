США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве
14 мая 202518:39
США и Катар подписали «декларацию о сотрудничестве». Как сообщает пресс-служба Белого дома, подписи под документом поставили американский лидер Дональд Трамп и эмир арабской страны Тамим бен Хамад Аль Тани.
Также глава Пентагона Пит Хегсет и его катарский коллега подписали ещё одно соглашение - по линии оборонных ведомств.
Кроме того, на встрече в столице Катара Дохе был подписан акт приёмки передаваемых США беспилотников MQ-19.
Ранее США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на $600 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru