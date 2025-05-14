Венгрия раскрыла имена сотрудников украинской разведки под прикрытием
Венгерские власти обнародовали имена украинских дипломатов, которых обвиняют в шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием. Как заявил глава парламентской фракции правящей партии «Фидес» Мате Кочиш, двое сотрудников украинского посольства в Будапеште были объявлены персонами нон грата, еще один бывший дипломат депортирован и получил десятилетний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.
Среди высланных — первые секретари посольства Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. По информации Будапешта, 9 мая они покинули территорию Венгрии. Также был задержан и выслан экс-сотрудник дипмиссии Сергей Александров.
Кочиш утверждает, что украинская сторона заранее сняла видео задержания двух военных, подозреваемых в передаче информации венгерской разведке, но опубликовала его спустя месяц — сразу после того, как лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выступил с обвинениями в адрес минобороны. По словам Кочиша, это указывает на согласованные действия украинских спецслужб и венгерской оппозиции.
В тот же день, отметил политик, в соцсетях распространились старые кадры с перемещением венгерской бронетехники, что, по версии Будапешта, было попыткой представить Венгрию как возможного агрессора против Украины. Кочиш подчеркнул, что украинские власти вызвали венгерского разведчика без уведомления об этом эпизоде, что в Венгрии расценили как нарушение международной практики. По его словам, речь идет о целенаправленной клеветнической кампании, передает «Радиоточка НСН».
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