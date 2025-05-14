Венгрия раскрыла имена сотрудников украинской разведки под прикрытием

Венгерские власти обнародовали имена украинских дипломатов, которых обвиняют в шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием. Как заявил глава парламентской фракции правящей партии «Фидес» Мате Кочиш, двое сотрудников украинского посольства в Будапеште были объявлены персонами нон грата, еще один бывший дипломат депортирован и получил десятилетний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.

Среди высланных — первые секретари посольства Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. По информации Будапешта, 9 мая они покинули территорию Венгрии. Также был задержан и выслан экс-сотрудник дипмиссии Сергей Александров.