Отец Децла выступил против героизации Паши Техника и обвинил СМИ в пропаганде
Продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, раскритиковал общественную реакцию на смерть музыканта Паши Техника, заявив, что считает недопустимым романтизацию наркотической культуры и героизацию людей, связанных с ней. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».
Толмацкий выразил обеспокоенность тем, что в медиапространстве, по его мнению, формируется культ вокруг артиста, который, как он выразился, «хайпился на теме запрещенных веществ». Он подчеркнул, что подобная подача информации может оказать разрушительное влияние на молодежь, которая, по его словам, нередко берет пример с публичных фигур.
Продюсер также провел параллели с судьбой своего сына, заявив, что преждевременная смерть Кирилла Толмацкого в 2019 году, по его мнению, была вызвана вредными привычками. По этой причине он заявил, что не понимает ажиотажа вокруг имени Паши Техника, скончавшегося в апреле 2025 года в Таиланде.
Отдельно Толмацкий подверг критике представителей СМИ, освещавших похороны Паши Техника, обвинив их в пропаганде наркотиков. Он заявил, что подобная редакционная политика требует внимания со стороны государства и возможных санкций в отношении соответствующих изданий, передает «Радиоточка НСН».
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