Отец Децла выступил против героизации Паши Техника и обвинил СМИ в пропаганде

Продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, раскритиковал общественную реакцию на смерть музыканта Паши Техника, заявив, что считает недопустимым романтизацию наркотической культуры и героизацию людей, связанных с ней. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

Толмацкий выразил обеспокоенность тем, что в медиапространстве, по его мнению, формируется культ вокруг артиста, который, как он выразился, «хайпился на теме запрещенных веществ». Он подчеркнул, что подобная подача информации может оказать разрушительное влияние на молодежь, которая, по его словам, нередко берет пример с публичных фигур.