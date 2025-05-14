Число погибших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до трех

Число погибших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до трех, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

В Москве произошло ДТП с участием автобусов, пострадал пассажир

По его словам, количество пострадавших выросло до 21.

Хинштейн отметил, что 15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших в результате аварии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Хинштейна
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