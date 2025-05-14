Число погибших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до трех
14 мая 202519:22
Число погибших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до трех, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, количество пострадавших выросло до 21.
Хинштейн отметил, что 15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших в результате аварии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru