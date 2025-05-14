Супруге экс-мэра Сочи продлили арест до августа

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра Сочи. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на решение суда. Копайгородская останется в следственном изоляторе до 17 августа.

По словам очевидцев, женщина провела заседание в слезах. На слушание пришли ее несовершеннолетние дети, однако общение с матерью состоялось лишь через металлическую решетку. По данным СМИ, Копайгородская не видела детей с момента задержания и ранее обращалась с просьбой об организации встречи в СИЗО. В семье пятеро детей, самому младшему из которых — всего год.