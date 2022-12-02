Марочко: Украинский командный пункт готов к эвакуации из Артемовска

Украинское командование готово к эвакуации из Артемовска. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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«Положение ВФУ (вооруженных формирований Украины. — НСН) в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости, сославшись на данные разведки.

Марочко уточнил, что к эвакуации готовы офицеры на месте, однако центральное командование пока не приняло такого решения, пишет RT.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил о о панических настроениях среди военных ВСУ, базирующихся в районе Артемовска, из-за отсутствия приказа об эвакуации.

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ФОТО: РИА Новости
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