«Положение ВФУ (вооруженных формирований Украины. — НСН) в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости, сославшись на данные разведки.

Марочко уточнил, что к эвакуации готовы офицеры на месте, однако центральное командование пока не приняло такого решения, пишет RT.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил о о панических настроениях среди военных ВСУ, базирующихся в районе Артемовска, из-за отсутствия приказа об эвакуации.

