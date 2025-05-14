Исполнительницы хита «Сигма Бой» попали в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Певицы Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская, известные по хиту «Сигма Бой», попали в лонг-лист ежегодной премии Forbes «30 до 30».
Артистки представлены в категории «музыка». Их песня ранее вошла в топ-10 чарта Billboard Hot Dance/Pop songs.
При этом певицы не являются самыми молодыми участницами рейтинга. В категории «Новые медиа» также представлена четырехлетняя блогерша Ева Карпикау. В ее соцсетях более миллиона подписчиков, которым нравятся видео с танцами и разговорами девочки на серьезные философские темы.
В лонг-листе каждой номинации представлено по 10 претендентов, в дальнейшем экспертное жюри выберет трех кандидатов, которые представят свою индустрию в топ-30, передает «Радиоточка НСН».
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