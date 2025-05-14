Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, одержав победу над первой сеяной парой соревнований.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли дуэт Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Во время решающего тай-брейка их соперницы имели три матчбола, однако не смогли реализовать ни один из них.

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде

В борьбе за выход в финал Андреева и Шнайдер встретятся с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини — именно они ранее обыграли россиянок в финале Олимпиады в Париже.

Помимо успеха в паре, обе теннисистки также добрались до четвертьфинала в одиночном разряде на этом же турнире. В текущем сезоне Андреева и Шнайдер уже завоевали парные титулы на турнирах в Брисбене и Майами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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