Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA в Риме

В борьбе за выход в финал Андреева и Шнайдер встретятся с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини — именно они ранее обыграли россиянок в финале Олимпиады в Париже.

Помимо успеха в паре, обе теннисистки также добрались до четвертьфинала в одиночном разряде на этом же турнире. В текущем сезоне Андреева и Шнайдер уже завоевали парные титулы на турнирах в Брисбене и Майами, передает «Радиоточка НСН».

