Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA в Риме
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, одержав победу над первой сеяной парой соревнований.
В четвертьфинальном матче россиянки обыграли дуэт Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Во время решающего тай-брейка их соперницы имели три матчбола, однако не смогли реализовать ни один из них.
В борьбе за выход в финал Андреева и Шнайдер встретятся с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини — именно они ранее обыграли россиянок в финале Олимпиады в Париже.
Помимо успеха в паре, обе теннисистки также добрались до четвертьфинала в одиночном разряде на этом же турнире. В текущем сезоне Андреева и Шнайдер уже завоевали парные титулы на турнирах в Брисбене и Майами, передает «Радиоточка НСН».
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