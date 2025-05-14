Лула да Силва не встретился с Путиным во время пересадки в Москве
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным во время краткой остановки в Москве по пути из Китая в Бразилиа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Бразилии в Москве.
Согласно данным портала Flightradar, борт бразильских военно-воздушных сил, предположительно с главой государства на борту, прибыл в московский аэропорт из Пекина в 14:05 мск и вылетел обратно спустя менее трех часов — в 16:53. Сейчас самолет направляется в Бразилиа.
Лула да Силва находился с государственным визитом в Китае с 10 по 14 мая. Ранее в среду СМИ сообщали о его намерении встретиться с Владимиром Путиным.
Однако, как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в случае возможных контактов об этом будет сообщено отдельно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru