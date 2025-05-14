Лула да Силва не встретился с Путиным во время пересадки в Москве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным во время краткой остановки в Москве по пути из Китая в Бразилиа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Бразилии в Москве.

Согласно данным портала Flightradar, борт бразильских военно-воздушных сил, предположительно с главой государства на борту, прибыл в московский аэропорт из Пекина в 14:05 мск и вылетел обратно спустя менее трех часов — в 16:53. Сейчас самолет направляется в Бразилиа.