Лула да Силва не встретился с Путиным во время пересадки в Москве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным во время краткой остановки в Москве по пути из Китая в Бразилиа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Бразилии в Москве.

Согласно данным портала Flightradar, борт бразильских военно-воздушных сил, предположительно с главой государства на борту, прибыл в московский аэропорт из Пекина в 14:05 мск и вылетел обратно спустя менее трех часов — в 16:53. Сейчас самолет направляется в Бразилиа.

Спецборт ВВС Бразилии прибыл в Москву

Лула да Силва находился с государственным визитом в Китае с 10 по 14 мая. Ранее в среду СМИ сообщали о его намерении встретиться с Владимиром Путиным.

Однако, как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в случае возможных контактов об этом будет сообщено отдельно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры