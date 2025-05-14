Мерц пообещал создать в Германии сильнейшую в Европе армию

Мерц пообещал сделать армию Германии сильнейшей в Европе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении сделать германскую армию самой сильной в Европе. Как пишет Bloomberg, политик обозначил это в качестве приоритета своего правительства.

В инаугурационной речи в бундестаге Мерц заверил, что правящая коалиция «предоставит все необходимые бундесверу финансовые ресурсы».