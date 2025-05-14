Мерц пообещал создать в Германии сильнейшую в Европе армию

Мерц пообещал сделать армию Германии сильнейшей в Европе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении сделать германскую армию самой сильной в Европе. Как пишет Bloomberg, политик обозначил это в качестве приоритета своего правительства.

В инаугурационной речи в бундестаге Мерц заверил, что правящая коалиция «предоставит все необходимые бундесверу финансовые ресурсы».

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Канцлер заявил, что «наши друзья и партнеры» не только ждут этого от Германии, но и требуют.

Для увеличения численности войск в ФРГ планируют ввести «новую, привлекательную добровольную военную службу».

Канцлер считает, что Германия и Европа должны стать настолько сильными, чтобы им «никогда не пришлось применять оружие».

Ранее Мерц заявил о намерениях предоставить надежные гарантии безопасности Киеву.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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