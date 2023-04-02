Замглавы украинского МИД послал к черту призывающих к миру политиков ФРГ
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник резко высказался о германских политиках, призывающих к миру с Россией, передают СМИ.
Дипломат прокомментировал инициативу историка Петера Брандта, бывшего председателя Немецкой федерации профсоюзов Райнера Хоффманна и членов Социал-демократической партии Германии. Они опубликовали в издании Berliner Zeitung материал с заголовком «Помиритесь».
«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», - заявил Мельник.
Он назвал предложение «маразматическим». По мнению замминистра иностранных дел, призыв является «откровенным цинизмом по отношению к многочисленным жертвам агрессии».
В ближайшие месяцы Запад бросит все силы на помощь Украине, рассказал «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru