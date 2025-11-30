Залужный поддержал идею заключения мира без «полной победы» Украины
Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, занимающий пост посла в Великобритании, выступил с идеей мирного урегулирования, не предполагающего «полной победы» Украины, сообщает издание LIGA.net.
Залужный указал, что украинское руководство должно рассматривать вариант долгосрочного прекращения конфликта. По его словам, боевые действия не всегда заканчиваются победой одной из сторон, и предложил создать такой механизм, который даст стране возможность для экономического, политического и социального восстановления.
Ключевыми шагами на этом пути политик считает борьбу с коррупцией и построение основ справедливого государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
