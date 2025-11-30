ФСБ: Киев отправил своего агента в Россию под видом депортации
30 ноября 202503:01
ФСБ России заявила о предотвращении диверсии, которую планировали украинские спецслужбы с использованием завербованного агента, сообщает «Российская газета».
Гражданин был специально отправлен в РФ под прикрытием депортации. Мужчина был ранее задержан на Украине за нарушение миграционного законодательства и содержался в центре для иностранцев. Именно там в 2024 году его завербовали и разработали легенду для переброски через границу.
Ранее на Ставрополье задержали планировавшего теракт агента Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турция: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства
- ФСБ: Киев отправил своего агента в Россию под видом депортации
- Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта
- СМИ: В США предложили Киеву просить отсрочки от пошлин вместо ракет
- СМИ: Украинский Ан-124 вывез из Израиля военную технику США
- МИД Франции: ЕС может вынести решение по замороженным активам РФ 18 декабря
- СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины
- В Якутии появится Фонд кино и анимации
- Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
- Драматург и режиссер Том Стоппард умер в возрасте 88 лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru