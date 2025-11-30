ФСБ: Киев отправил своего агента в Россию под видом депортации

ФСБ России заявила о предотвращении диверсии, которую планировали украинские спецслужбы с использованием завербованного агента, сообщает «Российская газета».

В Приамурье задержали агента Киева за передачу данных о движении военной техники

Гражданин был специально отправлен в РФ под прикрытием депортации. Мужчина был ранее задержан на Украине за нарушение миграционного законодательства и содержался в центре для иностранцев. Именно там в 2024 году его завербовали и разработали легенду для переброски через границу.

Ранее на Ставрополье задержали планировавшего теракт агента Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры