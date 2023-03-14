Залужный объяснил значение Артемовска для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта.

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«Операция является ключевой в стойкости обороны всего фронта», - написал Залужный у себя Telegram-канале.

Ранее гранатомётчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что у российских сил есть преимущество в артиллерийском огне в боях за Артёмовск.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Военная ОперацияВСУУкраина
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