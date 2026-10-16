Путин предоставил гражданство РФ журналисту Лоруссо и хоккеисту Рою

Президент Владимир Путин предоставил гражданство России итальянскому журналисту Винченцо Лоруссо и хоккеисту из Канады Джереми Рою. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

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Лоруссо - журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia. В свою очередь, Рой является игроком хоккейного клуба ЦСКА.

В документе отмечается, что российское гражданство получили также ливанцы Зухейр Асси и Юсеф Муртада, немцы Гюнтер Вагнер, Ульрих Гольке, Анн-Кристин Иверсен, Себастиан Ранге. Кроме того, гражданами РФ стали в том числе выходцы из Франции Надин Волконски, Димитри Мишель Гудкофф и Кристоф Жан Гро, швейцарец Итай Авраам Голан и бельгиец Кирилл Казакевичус.

Всего в российское гражданство, согласно указу, были приняты 26 человек.

Ранее стало известно, что итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли подают заявление на получение гражданства России.

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ФОТО: ТАСС
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