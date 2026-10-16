Путин предоставил гражданство РФ журналисту Лоруссо и хоккеисту Рою

Лоруссо - журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia. В свою очередь, Рой является игроком хоккейного клуба ЦСКА.

В документе отмечается, что российское гражданство получили также ливанцы Зухейр Асси и Юсеф Муртада, немцы Гюнтер Вагнер, Ульрих Гольке, Анн-Кристин Иверсен, Себастиан Ранге. Кроме того, гражданами РФ стали в том числе выходцы из Франции Надин Волконски, Димитри Мишель Гудкофф и Кристоф Жан Гро, швейцарец Итай Авраам Голан и бельгиец Кирилл Казакевичус.

Всего в российское гражданство, согласно указу, были приняты 26 человек.

Ранее стало известно, что итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли подают заявление на получение гражданства России.

