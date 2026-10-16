ВСУ попытались ударить по тепловой инфраструктуре во Владимире

Украинские войска пытались атаковать тепловую инфраструктуру Владимира. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина

По словам губернатора, ночью в регионе отразили атаки БПЛА.

«В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области», - написал Авдеев в мессенджере «Макс».

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Зафиксированы незначительные повреждения.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России, в том числе Владимирской областью, за ночь уничтожили 644 беспилотника ВСУ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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