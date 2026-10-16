ВСУ попытались ударить по тепловой инфраструктуре во Владимире
Украинские войска пытались атаковать тепловую инфраструктуру Владимира. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.
По словам губернатора, ночью в регионе отразили атаки БПЛА.
«В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области», - написал Авдеев в мессенджере «Макс».
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Зафиксированы незначительные повреждения.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России, в том числе Владимирской областью, за ночь уничтожили 644 беспилотника ВСУ, пишет Ura.ru.
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