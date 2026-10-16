В Красноярском крае ликвидировали более 1 тысячи медведей

«По состоянию на 16.10.2026... добыто 1016 особей бурого медведя», - указано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на определенных территориях края сохраняется опасность выхода животных, пишет RT. Ведомство призвало сохранять бдительность и воздержаться от походов в лес.

Ранее стало известно, что с весны от нападений бурых медведей погибли как минимум 26 россиян.

