В Белгородской области при атаке ВСУ на автобус пострадали четыре человека

Позднее оперативный штаб области заявил, что после атаки были ранены четыре человека.

«У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянии. У второй женщины — мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, одна мирная жительница получила акубаротравму, еще у одной женщины осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч.

Ранее в Ростовской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ.

