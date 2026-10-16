В Белгородской области при атаке ВСУ на автобус пострадали четыре человека
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. Об этом написал врио главы округа Руслан Дегтярев на платформе «Макс».
Чиновник сообщил об одном пострадавшем мирном жителе, отмечает RT.
Позднее оперативный штаб области заявил, что после атаки были ранены четыре человека.
«У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянии. У второй женщины — мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, одна мирная жительница получила акубаротравму, еще у одной женщины осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч.
Ранее в Ростовской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров 19 октября посетит Тегеран
- В Белгородской области при атаке ВСУ на автобус пострадали четыре человека
- Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию
- В России ежегодную семейную выплату получили свыше 500 тысяч отцов
- В Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебную машину и врезалась в дерево
- Эксперт рассказала, как избежать заражения оспой обезьян
- В Красноярском крае ликвидировали более 1 тысячи медведей
- СМИ: В ЕС обеспокоены отношениями Зеленского с Трампом
- Путин предоставил гражданство РФ журналисту Лоруссо и хоккеисту Рою
- ВСУ попытались ударить по тепловой инфраструктуре во Владимире