Лавров 19 октября посетит Тегеран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе совершит визит в Тегеран. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет RT.

«19 октября министр... посетит Тегеран с рабочим визитом», — подчеркнула дипломат.

Глава российского МИД проведет переговоры с иранским коллегой. Как ожидается, министры обсудят актуальную международную и региональную проблематику.

Ранее Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.

