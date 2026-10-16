Лавров 19 октября посетит Тегеран
16 октября 202611:23
Юлия Савченко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе совершит визит в Тегеран. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет RT.
«19 октября министр... посетит Тегеран с рабочим визитом», — подчеркнула дипломат.
Глава российского МИД проведет переговоры с иранским коллегой. Как ожидается, министры обсудят актуальную международную и региональную проблематику.
Ранее Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.
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