В России ежегодную семейную выплату получили свыше 500 тысяч отцов

Семейную налоговую выплату в России в первый год ее предоставления получили почти 600 тысяч отцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.

«В первый год предоставления семейной налоговой выплаты ее получателями стали 582 тысячи отцов. Социальный фонд начал оформлять средства в июне... обратиться за выплатой могли родители, воспитывающие двух и более детей и уплатившие НДФЛ в предыдущем году», - отметили в ведомстве.

Прием заявлений на выплату завершился в сентябре. Всего ее предоставили 1,5 млн работающих родителей, которые воспитывают 3,4 млн детей. Средний размер пособия составил 30,5 тысячи рублей.

Ранее Минтруд сообщил, что средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России летом превысил 30,7 тысячи рублей.

