В Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебную машину и врезалась в дерево

Шестилетняя девочка в Кисловодске угнала служебную машину, оставленную без присмотра сотрудником городской эксплуатирующей службы, и врезалась в дерево. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев в беседе с ТАСС.

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По словам градоначальника, работник вышел из авто, чтобы взять инструменты в подсобном помещении, и оставил зажигание.

«В этот момент девочка села в автомобиль и поехала, врезалась в дерево», - поделился Моисеев.

Сотрудник вызвал скорую помощь. Отмечается, что серьезных угроз здоровью ребенка нет, у девочки выявили увечья на голове и ссадины на руках.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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