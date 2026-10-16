В Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебную машину и врезалась в дерево
Шестилетняя девочка в Кисловодске угнала служебную машину, оставленную без присмотра сотрудником городской эксплуатирующей службы, и врезалась в дерево. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев в беседе с ТАСС.
По словам градоначальника, работник вышел из авто, чтобы взять инструменты в подсобном помещении, и оставил зажигание.
«В этот момент девочка села в автомобиль и поехала, врезалась в дерево», - поделился Моисеев.
Сотрудник вызвал скорую помощь. Отмечается, что серьезных угроз здоровью ребенка нет, у девочки выявили увечья на голове и ссадины на руках.
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