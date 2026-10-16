Эксперт рассказала, как избежать заражения оспой обезьян
Снизить риск заражения оспой обезьян можно, соблюдая личную гигиену и избегая контактов с дикими животными и заболевшими людьми. Об этом рассказала профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова.
Как отметила эксперт, оспу обезьян выявили в середине 20 века, долгое время она считалась редкой. Заболевание переносится легче, чем натуральная оспа.
«Для минимизации риска заражения вирусом необходимо избегать контактов c дикими животными и людьми, уже болеющими обезьяньей оспой. Кроме того, важна гигиена рук, особенно после возвращения из общественных мест», - отметила Волкова в беседе с РИА Новости.
Профессор призвала пользоваться только личными постельным бельем, полотенцем, средствами гигиены, соблюдать чистоту в жилище и дезинфицировать поверхности. Также Волкова указала, что во время ухода за заразившимися людьми необходимо надевать маску и перчатки, не стоит прикасаться к одежде, личным вещам и посуде больного.
Ранее в России зарегистрировали препарат против нескольких разновидностей оспы НИОХ-14, который эффективен в том числе от оспы обезьян, пишет 360.ru.
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