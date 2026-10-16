Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию

Конфликт США и Ирана переходит в хроническую стадию. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков, передает ТАСС.

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«Обстановка на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива свидетельствует о переходе затянувшегося конфликта... в хроническую стадию с периодическими вспышками активных боевых действия», - указал он.

Масадыков подчеркнул, что ситуация в Ближневосточном регионе приближает зоны нестабильности к границам государств ОДКБ.

Между тем в МИД Ирана рассказали об обмене сообщениями с США через посредников, такие функции продолжают выполнять Пакистан и Катар.

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ФОТО: РИА Новости
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