Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию
Конфликт США и Ирана переходит в хроническую стадию. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков, передает ТАСС.
«Обстановка на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива свидетельствует о переходе затянувшегося конфликта... в хроническую стадию с периодическими вспышками активных боевых действия», - указал он.
Масадыков подчеркнул, что ситуация в Ближневосточном регионе приближает зоны нестабильности к границам государств ОДКБ.
Между тем в МИД Ирана рассказали об обмене сообщениями с США через посредников, такие функции продолжают выполнять Пакистан и Катар.
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