СМИ: В ЕС обеспокоены отношениями Зеленского с Трампом

Ряд лидеров Евросоюза обеспокоены напряженностью в отношениях президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

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«Некоторые лидеры... обеспокоены тем, как Зеленский выстраивает напряженные отношения с президентом США Дональдом Трампом», - отмечает издание.

По словам источника, в ЕС считают, что заявления украинского президента «не помогают делу».

Ранее СМИ сообщили, что европейских лидеров удивили высказывания Зеленского, который раскритиковал договоренности Трампа с Россией о поставках дизельного топлива и прекращение разведывательной поддержки Киева со стороны США, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз

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