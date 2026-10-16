СМИ: В ЕС обеспокоены отношениями Зеленского с Трампом

«Некоторые лидеры... обеспокоены тем, как Зеленский выстраивает напряженные отношения с президентом США Дональдом Трампом», - отмечает издание.

По словам источника, в ЕС считают, что заявления украинского президента «не помогают делу».

Ранее СМИ сообщили, что европейских лидеров удивили высказывания Зеленского, который раскритиковал договоренности Трампа с Россией о поставках дизельного топлива и прекращение разведывательной поддержки Киева со стороны США, пишет Ura.ru.

