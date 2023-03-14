Украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск
Украинские власти решили продолжать удерживать Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. НСН). Об этом сообщили в офисе президента Украины.
В сообщении говорится, что такое решение приняла Ставка Верховного главнокомандующего после проведённого Владимиром Зеленским заседания, в ходе которого были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ, а также командующих оперативно-стратегических группировок войск.
«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», — сказано в заявлении.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что численность украинских военных в Артёмовске составляет от 7 до 10 тысяч человек, сообщает RT.
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