Украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск

В сообщении говорится, что такое решение приняла Ставка Верховного главнокомандующего после проведённого Владимиром Зеленским заседания, в ходе которого были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ, а также командующих оперативно-стратегических группировок войск.

«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», — сказано в заявлении.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что численность украинских военных в Артёмовске составляет от 7 до 10 тысяч человек, сообщает RT.

