Залужный: Началась третья мировая война

По его словам, это связано с тем, что у Киева много врагов. Залужный отметил, что западные партнеры не хотят останавливать конфликт на Украине, при том, что шанс на остановку эскалации еще есть.

Ранее экс-главком заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

