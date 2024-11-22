Залужный: Началась третья мировая война

Началась третья мировая война, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на бывшего главком Вооруженных сил Украины, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного.

СМИ: Залужный допустил уступку территорий России для достижения мира

По его словам, это связано с тем, что у Киева много врагов. Залужный отметил, что западные партнеры не хотят останавливать конфликт на Украине, при том, что шанс на остановку эскалации еще есть.

Ранее экс-главком заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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