СМИ: Залужный допустил уступку территорий России для достижения мира

«Залужный намекнул, что страна может принять мирную сделку, которая подразумевает отказ от территорий в пользу России», - сказано в публикации.

По информации издания, Залужный считает предоставление Киеву гарантий безопасности важнее, чем потерянные территории.

Ранее Залужный обвинил западные страны в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

