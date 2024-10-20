СМИ: Залужный допустил уступку территорий России для достижения мира
Посол в Великобритании и бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный допустил уступку территорий в обмен на мирное соглашение с Россией. Об этом пишет британское издание Telegraph.
«Залужный намекнул, что страна может принять мирную сделку, которая подразумевает отказ от территорий в пользу России», - сказано в публикации.
По информации издания, Залужный считает предоставление Киеву гарантий безопасности важнее, чем потерянные территории.
Ранее Залужный обвинил западные страны в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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